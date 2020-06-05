Жители южных районов России сегодня вечером смогут увидеть лунное затмение. Оно будет небольшим. Максимум затмения наступит после 22-х часов, когда Луна поднимется всего на 2 градуса над горизонтом. Специалисты говорят, что в этом году можно будет наблюдать еще два лунных затмения – 4-го июля и 29-го ноября.
2020-06-05T15:33:52+03:00
2020-06-05T15:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 июня 2020
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