Жители южных районов России сегодня вечером смогут увидеть лунное затмение. Оно будет небольшим. Максимум затмения наступит после 22-х часов, когда Луна поднимется всего на 2 градуса над горизонтом. Специалисты говорят, что в этом году можно будет наблюдать еще два лунных затмения – 4-го июля и 29-го ноября.