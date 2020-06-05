Кустарное производство пиротехники могло стать причиной взрыва в жилом доме на юге Москвы. Так считают в МЧС. Версия о бытовом газе не подтверждается. Осмотр места происшествия показал, что плита и газовые трубы целы и невредимы. Вслед за взрывом в квартире в доме на Дорожной улице произошел пожар, его площадь составила 30 квадратных метров. Погиб один человек.
2020-06-05T15:33:37+03:00
2020-06-05T15:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 05 июня 2020
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