Владимир Потанин подтвердил, что компания готова взять на себя все расходы по ликвидации ущерба от розлива топлива

Глава «Норникеля» Владимир Потанин подтвердил, что компания готова взять на себя все расходы по ликвидации ущерба от разлива топлива в Норильске. Сегодня он доложил об этом Владимиру Путину.

Реальный ущерб составит миллиарды рублей, — утверждает глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

В среду разлив топлива в Норильске был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.