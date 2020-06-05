В Кремле пока не ознакомились с докладом социологов по поводу роста протестных настроений в стране – Песков

В Кремле пока не ознакомились с докладом независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году», где говорится о возможности массовых протестов в стране. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»

«Нет, мы пока не имели возможности ознакомиться с этим материалом», — сказал он.

Однако Д.Песков отметил, что в Кремле фиксируют последствия, вызванные пандемией коронавируса. «Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане. Есть последствия той пандемической ситуации, которая имеется, последствия для экономики. Эти последствия четко фиксируются», — заключил он.