Порядка 50% россиян ожидают массовых протестов в связи тяжелой экономической ситуацией из-за коронавируса – опрос

Порядка 50% россиян ожидают массовых протестов в связи тяжелой экономической ситуацией в стране и последствий пандемии коронавируса. Это следует из доклада независимой исследовательской группы. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее руководитель Сергей Белановский.

«Если говорить о фразе, что в ближайшее время мы ожидаем массовых протестов, речь идет о том, что многие люди так думают. Мы не решаемся дать такой краткосрочный прогноз от себя лично, а просто фиксируем рост негативного отношения к власти и персонально к президенту Владимиру Путину. Этот рост был очень сильно простимулирован коронавирусом», — отметил социолог.

По ожиданиям людей, сильный рост недовольства и протестной активности придется на осень, добавил С.Белановский. «Это вообще сезон, трудный для людей. Многие экономисты прогнозируют очередную девальвацию осенью», — пояснил он.

Вместе с тем С.Белановский считает, что массовое недовольство и давление людей на власти всех уровней приведет к смене настроения элит, которые начнут искать выход из ситуации.