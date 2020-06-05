Актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. это подтвердили ТАСС в Гильдии актеров. Дата и место прощания пока неизвестны.

Кокшенов в разные годы работал в театре имени Маяковского, в московском Театре миниатюр, он снялся более чем в 100 фильмах. Среди них «Маленькие трагедии», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли».