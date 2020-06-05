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15:01, 05 июня 2020

Противоречивая информация поступает по поводу взрыва в жилом доме на юге Москвы

Противоречивая информация поступает по поводу взрыва в жилом доме на юге Москвы. В «Мосгазе» говорят, что газовое оборудование тут ни при чем – оно не пострадало. Ранее источник Интерфакса утверждал, что взорвался бытовой газ. Один человек погиб, 8 удалось спасти.



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