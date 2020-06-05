Противоречивая информация поступает по поводу взрыва в жилом доме на юге Москвы. В «Мосгазе» говорят, что газовое оборудование тут ни при чем – оно не пострадало. Ранее источник Интерфакса утверждал, что взорвался бытовой газ. Один человек погиб, 8 удалось спасти.
2020-06-05T15:01:24+03:00
2020-06-05T15:02:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:01, 05 июня 2020
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