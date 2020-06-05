Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в списке миллиардеров

Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в списке миллиардеров. Как сообщает журнал «Форбс», за 17-летнюю игровую карьеру его доход на заплатах в клубах составил 650 миллионов долларов. Остальную часть дохода составили поступления от рекламных контрактов.

Ранее в список спортсменов-миллиардеров попадали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвейзер.