С сегодняшнего дня открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию. Оно доступно для граждан России старше 18-ти лет, имеющих постоянную регистрацию в Москве. Для того, чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, нужно авторизоваться на порталах mos.ru или gosuslugi.