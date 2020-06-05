С сегодняшнего дня открыта запись на электронное голосование по изменениям в Конституцию. Оно доступно для граждан России старше 18-ти лет, имеющих постоянную регистрацию в Москве. Для того, чтобы отправить заявку на участие в электронном голосовании, нужно авторизоваться на порталах mos.ru или gosuslugi.
2020-06-05T14:32:02+03:00
2020-06-05T14:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 05 июня 2020
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