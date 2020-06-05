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14:10, 05 июня 2020

Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

Он же будет возглавлять клуб СКА из Санкт Петербурга.

У сборной России новый главный тренер. Уже третий за последние три года. Многолетний рулевой молодежки Валерий Брагин будет теперь руководить национальной командой. Причем, параллельно с работой в питерском СКА. Как и его предшественник на обоих постах Алексей Кудашов. К слову, совместителем был и работавший в сборной ранее Илья Воробьев.

Валерий Брагин в представлении не нуждается. Во многом благодаря его работе молодежная сборная не только стала на регулярной основе брать медали на Чемпионатах Мира. Но и влюбила в себя болельщиков. О таком внимании фанатов той же футбольной молодежке остается только мечтать.

Комментируя назначение Брагина Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что всё поколение нынешних хоккеистов прошло через его руки. Вот только зачем уважаемому 64-х летнему специалисту выдали нагрузку в виде СКА, Третьяк не уточнил. И дело не только в возрасте Брагина. Традиции совместительства в нашем хоккее в последнее время хромают.

На смену Брагину в молодежную сборную назначен Игорь Ларионов. Для двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы.



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