Минобороны страны: Греция готова к военному решению политического конфликта с Турцией

Об этом в эфире национального телевидения заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос. Напряженность в отношения двух соседних государств усиливалась с начала этого года на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

Турция ведет себя агрессивно, утверждают греки. Несколько дней назад в греческий МИД был вызван турецкий посол в связи с публикацией заявок турецкой нефтяной компании на разведку в районах континентального шельфа вблизи греческих берегов. Афины считают, что это зона их контроля.

Плюс проблема мигрантов. Как напоминает греческая газета Катимерини, в феврале турецкий президент Эрдоган открыл границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии. В Грецию устремились десятки тысяч нелегальных мигрантов. Афины заявили об угрозе национальной безопасности. Турецкая пресса постоянно рассказывает, как греческие пограничники применяют силу против беженцев. А издание Daily Sabah подчеркивает, что Турция — один из основных путей в Европу из Сирии, особенно после начала там в 2011 году гражданской войны.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в эфире телеканала Star подчеркнул, что необходимо использовать все дипломатические ресурсы, однако при этом следует обеспечить сдерживающие возможности Вооружённых сил. По его словам, Греция полностью готова к военному противостоянию в случае угрозы с турецкой стороны.



И Греция, и Турция являются членами НАТО. И они же – единственные страны в альянсе, уже воевавшие между собой.