В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв. Известно об одном погибшем.

В девятиэтажке на улице Дорожная в южном Чертаново произошел взрыв, предположительно, бытового газа. На четвертом и пятом этажах выбиты окна. В одной из квартир начался пожар – очевидцы опубликовали в сети видеозаписи, на которых видно, как столб серого дыма поднимается над зданием. На другом видео заснят огонь, вырывающийся из окна квартиры. Автор за кадром говорит, что чувствовал запах пороха. Как сообщает телеканал Рен, камера наблюдения сняла момент взрыва. На кадрах записи видно, как сыпятся на землю обломки оконных рам. обломки дерева упали на припаркованные автомобили. Площадь возгорания в квартире составила 30 квадратных метров. Пожарные быстро остановили открытое горение. В МЧС сообщили, что один человек погиб, еще одного человека удалось спасти, его передали медикам. О состоянии спасенного информации пока нет. За медицинской помощью обратились два жильца дома, судьба еще одного неизвестна, добавил источник агентства «Интерфакс». Телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев сообщает об эвакуации жильцов из здания.

Причину взрыва еще предстоит установить.