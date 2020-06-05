Социологи предупреждают о возможности новых массовых протестов в России

Россияне недовольны действиями власти и персонально президентом Путиным – он не оправдал надежд и выстроил систему, которая не работает. Это следует из доклада независимой исследовательской группы Сергея Белановского, который и рассказал «Эху» о результатах исследования.

Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал протесты в России в 2011-12 годах. Он прогнозирует заметный рост недовольства и протестной активности ближайшей осенью.

В Кремле обращают внимание, прежде всего, на экономические последствия пандемии для россиян, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, наблюдают ли в Кремле за ростом недовольства среди россиян.

В последние несколько лет государственная пропаганда делала все, чтобы протестная активность была максимально низкой. Власть чувствует угрозу в таких настроениях, — сказал в эфире «Эха» экономист Андрей Нечаев.

По оценке Нечаева, люди могут скоро устать от тяжести экономического положения, и в этом случае массовые публичные акции вполне вероятны.