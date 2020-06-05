Мосгорсуд сократил срок ареста Илье Азару с 15 суток до 10

Мосгорсуд сократил срок ареста спецкору «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару с 15 суток до 10. Рассмотрение жалобы длилось два часа. Илья Азар должен выйти на свободу 7 июня. Об этом сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В поддержку Азара у здания столичного управления МВД на Петровке несколько дней проходили одиночные пикеты, участников которых также задерживали. Он получил 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.