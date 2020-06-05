Znak.com обратил внимание, что на видео перед штурмом квартиры Таушанкова полицейские были в гражданской одежде

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев обратил внимание, что на опубликованном Следственным комитетом видео перед штурмом квартиры жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова полицейские были в гражданской одежде.

«Съемка сделана как раз на лестничной площадке, где проходил штурм квартиры. Там есть эпизод, когда полицейскому брызнули в глаза из баллончика, и видно, что все сотрудники в гражданской одежде и не похожи на полицейских. Они не представляются. Это выглядит, как будто группа крепких мужчин пытается ворваться в квартиру. Понятно, почему Таушанков не хотел открывать дверь», — сказал Д.Колезев в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

27-летнего Владимира Таушанкова застрелили в ночь на 1 июня при штурме его квартиры. Его подозревали в краже четырех рулонов обоев из магазина. Против него возбудили уголовное дело о разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ).

По версии СКР, Таушанков спровоцировал силовиков тем, что во время «вспышки агрессии» занес нож над головой, пытаясь ударить одного из росгвардейцев. У Росгвардии другая версия: сперва ведомство утверждало, что бойцы начали стрелять, так как у Таушанкова в руках был «предмет, похожий на автомат», а затем — что у него в руках был автомат Калашникова.

Начальник отдела полиции N2 Александр Горин, приехавший к квартире перед штурмом, рассказал, что силовики начали стрелять в Таушанкова, так как он «выскочил на сотрудников СОБРа с двумя ножами».

Отец Таушанкова, который находился в квартире вместе с ним, утверждал, что его сын не направлял оружие на силовиков, а те открыли огонь еще до того, как зайти в квартиру.