В охваченном протестами Миннеаполисе планируют ликвидировать департамент полиции. Его планируют заменить «новой моделью общественной безопасности». Председатель городского совета Лиса Бендер уточнила, что часть функций полиции будут выполнять социальные работники или врачи. Ожидается, что голосование по первому пакету реформ состоится уже сегодня. В США не прекращаются протесты или убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Мнения американцев по поводу методов и целесообразности протестной деятельности разделились. Некоторые считают, что силовые методы помогут восстановить справедливость, но большинство за мирное решение проблемы, — рассказал в эфире «Эха» бывший посол США Майкл Макфол.

Известный в США борец за права темнокожего населения, проповедник Альфред Шарптон намерен в августе организовать марш на Вашингтон по примеру того, который провел в 1963-м году Мартин Лютер Кинг. Об этом сообщила телекомпания CNN.