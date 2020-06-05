Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации президента не знают, кто к этому призывает, и поэтому такой темы не существует.
Ранее бывший совладелец компании Михаил Прохоров заступился за нынешнего главу «Норникеля» Владимира Потанина. Он сказал, что призывы к национализации предприятия формируют опасный прецедент. После ЧП в Норильске депутат Госдумы, «единоросс» Александр Якубовский обратился к руководству Следственного комитета с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования аварии.
В Кремле не увидели поводов для комментария относительно призывов к национализации «Норникеля»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в администрации президента не знают, кто к этому призывает, и поэтому такой темы не существует.