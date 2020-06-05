В результате взрыва в жилом доме на юге Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Инцидент произошел на Дорожной улице. Выбиты окна на 4-м и 5-м этажах. После взрыва начался пожар. Сейчас его уже ликвидировали. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В МЧС полагают, что в квартире взорвался бытовой газ.