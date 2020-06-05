ГКБ им. В.П. Демихова в Москве вернется в режим оказания плановой помощи в течение 10 дней – главврач

Перепрофилированная для лечения больных коронавирусом ГКБ им. В.П. Демихова в Москве вернется в режим оказания плановой помощи в течение 10 дней. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный врач ГКБ Сергей Переходов.

«Несколько дней назад мы получили приказ — наша больница полностью возвращается к нормальной жизни. Сейчас идет большая работа по перепрофилированию обратно, а именно налаживание приема плановых и экстренных пациентов. Около 10 дней нам понадобится, чтобы перейти на стандартный режим «, — рассказал он.

По словам С.Переходова, «процесс достаточно сложный и трудоемкий», так как больница состоит из 4 семиэтажных корпусов. «Полностью все помещения, в том числе подсобные, обрабатываются, как и вентиляционные системы. В течение недели эти работы мы должны закончить», — уточнил он.

С.Переходов также отметил, что с учетом последствий пандемии в одном из корпусов больницы организован обсервационный стационар. «В приемном отделении всем пациентам с подозрением на коронавирус будет проводиться обследование так же, как и раньше. При необходимости пациент будут помещаться в этот стационар для дообследования и затем направляться непосредственно в лечебные отделения для оказания помощи», — пояснил он.

С.Переходов добавил, что с 12 марта ГКБ им. В.П. Демихова пролечила почти 6 тысяч пациентов с коронавирусом. «На начальном этапе мы сталкивались с большими сложностями: с ограничением количества средств индивидуальной защиты, с проблемами организации процесса лечения больных коронавирусом, но постепенно мы с этой ситуации справились. В общей сложности было развернуто 1027 коек», — рассказал он.

С.Переходов также подчеркнул, что им практически удалось исключить заболеваемость своих сотрудников. «Порядка 60 заболели, но всех мы вылечили в своей же больнице», — подытожил он.