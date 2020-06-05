В Гатчинскую клиническую больницу с проверкой пришла прокуратура

В медучреждении более пятидесяти врачей так и не получили обещанных выплат.

Полтора миллиона рублей – такова сумма, которую недоплатили медикам Гатчинской клинической больницы. В ходе проверки прокуратура установила, что выплаты за работу врачей в апреле посчитали неверно, поэтому итоговая сумма оказалась сильно заниженной. Таким образом обещанных денег лишилось 66 сотрудников больницы. Сейчас, по данным прокуратуры, выплаты до них уже дошли. Между тем в Гатчине самая сложная эпидемическая ситуация среди всех городов Ленинградской области. По официальной статистике, с начала пандемии там зафиксировали более 400 случаев заражения коронавирусом, причем во втором городе по этому показателю в регионе – Всеволожске – новую инфекцию выявили у 155 человек.

В Петербурге, как сообщает Смольный, выплаты от государства получат около тысячи медиков, которые заразились коронавирусом во время работы.