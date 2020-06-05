Адвокаты заключенных исправительной колонии №15 в Ангарске пожаловались на отказы в допуске к подзащитным. В учреждении в апреле произошел бунт.

После беспорядков в колонии №15 несколько сотен заключенных перевезли в различные СИЗО Иркутской области. Однако Федеральная служба исполнения наказаний отказывает в посещении осужденных без объяснений причин, утверждают собеседники интернет-издания «Сибирь.Реалии». По словам жены одного из них, она застраховала своего мужа еще в середине мая, чтобы избежать новых побоев, но с документами заключенного до сих пор не ознакомили. А на этой неделе к нему не пустили адвоката. Супруга заключенного опасается, что его продолжают избивать и пытать.

После бунта в ангарской колонии №15 родственники заключенных выходили на одиночные пикеты с требованием допустить адвокатов к арестантам и добиться публичного расследования случившегося, писало ранее интернет-издание «Тайга.инфо». В иркутском управлении ФСИН сведения об отказах в допуске к заключенным не комментируют.

Бунт в колонии №15 в Иркутской области начался после жалоб одного из заключенных на пытки, который впоследствии вскрыл себе вены. В ходе беспорядков начались пожары в несколько зданиях комплекса. Двое осужденных погибли.