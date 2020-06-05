Павловский: Преследование политолога Николая Платошкина имеет политическую подоплеку

Преследование политолога Николая Платошкина имеет политическую подоплеку. Это связано с предстоящим голосованием по поправкам, — считает политолог Глеб Павловский.

Павловский считает, что власть боится левых, потому что не знает, с какой стороны придет угроза. Павловский не исключает новых выборочных задержаний перед голосованием 1-го июля.

Платошкин стал фигурантом уголовного дела о вовлечении в массовые беспорядки и публичном распространении заведомо ложной информации. Суд поместил его под домашний арест.