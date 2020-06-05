В Москве на Варшавском шоссе полиция и спецназовцы пресекли дискотеку с участием 50 человек. Как сообщает ТАСС, в отношении 48 задержанных составлены административные протоколы. У двоих посетителей найдено наркотическое вещество. Против них возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские ищут собственника помещения, чтобы привлечь к административной ответственности.