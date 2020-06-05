В Москве на Варшавском шоссе полиция и спецназовцы пресекли дискотеку с участием 50 человек. Как сообщает ТАСС, в отношении 48 задержанных составлены административные протоколы. У двоих посетителей найдено наркотическое вещество. Против них возбуждены уголовные дела. Сейчас полицейские ищут собственника помещения, чтобы привлечь к административной ответственности.
2020-06-05T12:33:02+03:00
2020-06-05T12:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655239-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3271131.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...