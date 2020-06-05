В США опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя, названный «Пороки как счастье»

Публикация в июньском номере журнала New Yorker, главный герой того же имени, что и автор, хочет выловить гигантского марлина. Рукопись нашел в библиотеке и музее Джона Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон, когда изучал собранную там коллекцию деда. Шон сообщил, цитата: «Я не знаю, почему этот рассказ получил так мало внимания, это жемчужина среди его неопубликованных историй» — конец цитаты. Внук предпочитает думать об истории, как о целом литературном произведении, и вновь его цитата: «Как писал дедушка в своих мемуарах, которые он тоже называл литературой, подобная «вымышленная» история может пролить свет на реальные события. Вполне возможно его вдохновила на этот рассказ вполне реальная рыбалка, произошедшая летом 1933 года» — конец цитаты». Внук Хемингуэя предполагает, что реальная история охватила сразу несколько событий. Сюжет неизвестного ранее рассказа Хемингуэя связан с известной повестью писателя «Старик и море», изданной в 1952 году.

Хемингуэй стал лауреатом Нобелевской премии в 1954-ом году с формулировкой «За повествовательное мастерство в очередной раз, продемонстрированное в «Старике и море».