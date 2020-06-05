В Пермском крае 24-го июня не будет Парада Победы, сообщил исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин. По его словам, парад пройдет, когда позволит эпидемиологическая обстановка. В качестве предварительной даты называется 3 сентября.

Всего в крае более 2-х тысяч подтвержденных случаев COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 49 заразившихся, — отмечает «Новая газета».