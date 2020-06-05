Управление ФСИН по Иркутской области не пускает адвокатов к заключенным, которые во время бунта находились в ангарской колонии №15, — пишет издание «Сибирь. Реалии», ссылаясь на родственников осужденных и их адвокатов. Во ФСИН пока не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Ранее стало известно, что родственники заключенных вышли на одиночные пикеты. Они требуют публичного расследования событий в колонии.