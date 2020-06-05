КПРФ начала агитацию против поправок в Конституцию

Депутат Дмитрий Новиков сообщил, что партия будет использовать социальные сети и СМИ, а также проводить пикеты и митинги, чтобы донести свою позицию. Вчера КПРФ выпустила заявление об общероссийском голосовании по поправкам. Коммунисты прямо не говорят, что выступают против поправок, но считают, что их нельзя принимать впопыхах.

В марте 43 депутата Госдумы от КПРФ воздержались во время голосования по закону о поправках. Коммунисты также голосовали против поправки об обнулении президентских сроков для Владимира Путина, — напоминает издание «Медуза».