Социальная сеть Фейсбук начала помечать публикации и группы СМИ, контролируемых государством. В частности, соответствующие пометки появились на страницах российского телеканала RT и китайского агентства Синьхуа. В конце года, ближе к выборам президента США, изданиям с такой пометкой будет запрещено размещать рекламу дл американских пользователей. В Фейсбуке уточнили, что если СМИ не согласны с решением сети, можно подать апелляцию.