Социальная сеть Фейсбук начала помечать публикации и группы СМИ, контролируемых государством. В частности, соответствующие пометки появились на страницах российского телеканала RT и китайского агентства Синьхуа. В конце года, ближе к выборам президента США, изданиям с такой пометкой будет запрещено размещать рекламу дл американских пользователей. В Фейсбуке уточнили, что если СМИ не согласны с решением сети, можно подать апелляцию.
2020-06-05T12:05:17+03:00
2020-06-05T12:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 05 июня 2020
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