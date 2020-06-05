МБХ: Кремль подготовил методичку по агитации в пользу голосования за поправки в Конституцию, используя тему эпидемии

Кремль подготовил методичку по агитации в пользу голосования за поправки в Конституцию, используя тему эпидемии.

Вирус «не отменил все те вопросы, которые требовали решения еще в январе, он сделал их еще более насущными», подчеркивается в методичке под названием «В помощь информированию», пишет издание «МБХ медиа». В документе предлагается подчеркивать «актуальность» поправок через борьбу с коронавирусом. Например, там отмечается, что снятие угрозы эпидемии произошло во многом благодаря президенту, который в ручном режиме принимал важнейшие решения, а после внесения поправок подобные вопросы будет решаться «автоматически, без экстренных мер, в едином конституционном поле». В методичке предлагается агитировать за изменения, указывая, что в условиях глобальной нестабильности «Особенно важными становятся поправки, направленные на защиту суверенитета страны ее и территориальной целостности. Запрет на двойное гражданство для чиновников в методичке обосновывается тем, что страна не справилась бы с эпидемией, если бы ответственные лица работали «на два дома», разрываясь между Россией и страной своего второго гражданства.

В методичках упоминаются и теории заговора: «Повальная чипизация и превращение мира в цифровой концлагерь, о котором мечтают глобальные корпорации, никогда не должны коснуться России».

Отдельная главка в методичке посвящена довольно противоречивому объяснению, почему надо обязательно голосовать за поправки летом. Подчеркивается, что затягивать нельзя, иначе предстоящее обсуждение бюджета не будет учитывать предлагаемые соцгарантии.

Авторы резюмируют: «Голосование – это праздник победы над эпидемией, в котором должен принять участие каждый».

Голосование намечено на 1 июля. Оппозиция и юристы считают саму процедуру юридически спорной, а политологи объясняют спешку с его проведением тем, что в стране на фоне эпидемии растут протестные настроения