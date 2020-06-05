Мосгорсуд должен возобновить рассмотрение жалобы на административный арест журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в эти минуты должен возобновить рассмотрение жалобы на административный арест журналиста Ильи Азара. Его отправили в спецприемник на 15 суток по делу о повторном нарушении правил проведения акций.

Свое решение по жалобе Азара Мосгорсуд должен был вынести еще в начале этой недели. Но он взял четырехдневный перерыв на то, чтобы изучить дополнительные доводы адвоката журналиста Леонида Соловьева. При этом сами доводы тогда уместились в двух абзацах текста. Все это время Азар продолжает находиться в спецприемнике.

Полторы недели назад его задержали во время одиночного пикета у здания столичного управления МВД. Журналист и муниципальный депутат хотел поддержать создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве и изготовлении порнографии. Однако полицейские посчитали, что Азар нарушил запрет на проведение публичных мероприятий в Москве во время эпидемии коронавируса. И это при том, что одиночные пикеты не требуют никаких согласований с властями. Одновременно на Азара составили протокол о нарушении режима изоляции.

После задержания и ареста Азара у здания столичного главка МВД несколько дней проходили одиночные пикеты в поддержку уже самого журналиста. Их участников также задерживали.