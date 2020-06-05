МЧС сообщило о локализации разлива топлива в Норильске. В ликвидации последствий аварии на ТЭЦ участвуют около 500 человек.

С 3-го июня в Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров вступился за нынешнего руководителя компании Владимира Потанина после аварии в Норильске. Прохоров уверен, что Потанин сможет оперативно разрешить ситуацию и не допустить повторения подобного сценария в будущем. По мнению бизнесмена, призывы к национализации «Норникеля» формируют опасный прецедент и создают угрозу для всего частного бизнеса в стране.