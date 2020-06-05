Политологи связывают задержание Платошкина с его жесткой позицией против поправок в Конституцию

5 июня. Политологи и политики связывают задержание лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина с его жесткой позицией против поправок в Конституцию.

В частности, как сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей, это было сделано по инициативе ФСБ.

«Решение о задержании Платошкина не принималось ни одной политической инстанцией России: ни Кремль, ни Администрация президента к этому не причастны. Оно принималось ФСБ с целью предотвратить возможные протесты в период кампании плебисцита. Как мы знаем, Платошкин готовил на июнь серию пикетов и массовых акций там, где можно получить разрешение», — напомнил В.Соловей.

При этом политолог считает, что стратегически Платошкин как фигура не рассматривался и как угроза не воспринимался. «У него, безусловно, есть потенциал как самостоятельного левого политика. И если бы он повел партию, то на нормальных выборах шансы могли бы быть. Но то, что произошло, не связано с планированием будущего даже на полгода вперед. Это то, что происходит здесь и сейчас. Да, его попытаются подвести под суд, хотя, с моей точки зрения, это глупость. Но, так или иначе, Платошкин будет изъят на какое-то время из политической и общественной жизни», — пояснил В.Соловей.

Он также считает, что не стоит ожидать массового ареста протестующих против поправок в Конституцию, «если эти люди не будут совершать какие-то активные действия, например, выходить на пикеты».

В свою очередь, политолог Глеб Павловский назвал задержание Платошкина «политическим решением». «Понятно, что это решение ФСБ. А какая схема прохождения этого решения – дело десятое, запустить его мог кто угодно. Контекстом является плебисцит 1 июля и желание вычистить поляну рисков перед голосованием», — сказал он в прямом эфире «Эха Москвы».

Г.Павловский навал инкриминируемые Платошкину обвинения абсурдными. «Судя по списку, ему приписывается подготовка беспорядков, какие были в Америке. Но в этом случае странно, что человеку дают домашний арест. То есть его просто выбивают из действующих событий», — считает эксперт.

Что касается политического веса Платошкина, по мнению Г.Павловского, «власть боится левых, потому что не знает, с какой стороны придет угроза». «Потом есть определенная институциональная ненависть ФСБ к организованным левым. Платошкин вполне выглядит как их потенциальный лидер, а каждого из возможных лидеров держат в напряжении, изоляции и блокировке. Думаю, сейчас по нему принято краткосрочное решение, а чем это все закончится, станет известно после 1 июля», — отметил он.

Рассуждая о вероятности новых задержаний перед голосованием по поправкам в Конституцию, Г.Павловский предположил, что оно будет выборочным. «Будут устранять тех, от кого будут ждать именно сейчас, в этот месяц, каких-то действий. Я абсолютно уверен, что их возьмут под плотный контроль и при первой же попытке будут винтить. Это старая практика власти – перед важными мероприятиями убрать всех», — заключил он.

Соратник Платошкина, депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов в прямом эфире «Эха Москвы» назвал предъявленные обвинения «маразматическими». «Я интерпретирую реальную причину как жесткую позицию Платошкина по поправкам в Конституцию. Он активно продвигал эту мысль и занимался агитацией по противодействию, как он полагает, конституционному перевороту», — напомнил политик.

С.Савостьянов считает, что Платошкина хотят выключить из политической жизни страны. «Скорее всего, наиболее тяжкое обвинение отвалится, и его осудят условно или чисто формально, но юридически он потеряет возможность баллотироваться на выборах любого уровня. Мне кажется, тренд на зачистку очевиден», — пояснил он.

Экономист, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев в прямом эфире «Эха Москвы» отметил, что не разделяет взгляды Платошкина, но «категорически против, чтобы политических деятелей подвергали каким-то политическим гонениям и тем более арестам за их высказывания». «В данном случае мы имеем именно это. Эксперты говорят, что эти обвинения абсолютно высосаны из пальца. Власть просто взяла курс на усиление репрессий», — заключил он.

Николай Платошкин был задержан накануне. Его обвинили в склонении к участию в массовых беспорядках и распространении фейков за несколько роликов на YouTube. Басманный суд отправил его под домашний арест по ходатайству следствия. У YouTube-канала Платошкина почти полмиллиона подписчиков, в последнее время он выступал за отставку президента, досрочные выборы и собирался со своими сторонниками проводить уличные акции.

Сам Платошкин называет себя лидером движения «За новый социализм», основной идеей которого провозглашается «построение в России современного социалистического справедливого общества». В программе движения говорится о восстановлении Советского Союза в прежних границах «на основе свободного волеизъявления» граждан независимых республик, национализации природных ресурсов, отмене пенсионной реформы, возвращении к бесплатному высшему образованию, выплатах компенсаций по замороженным вкладам в Сбербанке СССР и возвращении советских флага и гимна.