Основатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал глупыми и странными слухи о его намерении чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

Теорию заговора со своим участием Билл Гейтс назвал необоснованной. Один из самых богатых в мире людей сказал, что никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. По словам Гейтса он не понимает, откуда возникла теория об их создании и почему она ассоциируется именно с ним. Цитата по изданию Business Insider: «Это трудно отрицать, потому что такие предположения очень глупые». Миллиардер сказал, что на самом деле он спонсирует создание лекарства от коронавируса, выделяя средства фармакологическим компаниям. В интервью радио BBC Гейтс признался, что немного обеспокоен существованием цитата «всех этих сумасшедших идей о чипировании», поскольку они могут помешать формированию группового иммунитета. По словам миллиардера необходимо чтобы около 80-ти процентов жителей планеты были вакцинированы. Он опасается, что из-за страха люди не захотят делать прививки от коронавируса. Сплетни и антинаучные высказывания также приводят к разжиганию вражды, заключил основатель компании Microsoft.

Конспирологическую теорию о заговоре в связи с разработкой вакцины активно распространяют как на Западе, так и в России: режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон» рассказал о якобы проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки ради сокращения человечества. Выпуск сняли с эфира.