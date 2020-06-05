Медработникам гатчинской клинической больницы в Ленинградской области не доплатили полтора миллиона рублей за работу с коронавирусными пациентами, — сообщает городская прокуратура. Положенных выплат не дождались 66 сотрудников. Расчет в апреле был произведен неверно и общую сумму сильно занизили. В прокуратуре добавили, что после проверки медики получили выплаты в полном объеме, — сообщает Росбалт.
2020-06-05T11:33:02+03:00
2020-06-05T11:33:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655187-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...