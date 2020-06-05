Комиссия по помилованию отказалась удовлетворить ходатайство руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина

Комиссия по помилованию Оренбургской области отказалась удовлетворить ходатайство бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Принято решение об отказе ввиду особой серьезности и опасности совершённых преступлений, — сказал Интерфаксу один из членов комиссии. Теперь Пичугин может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2028-м году.

Пичугина признали виновным в убийстве и нескольких покушениях. ЕСПЧ признал несправедливым процесс по этому делу. Тем не менее президиум Верховного суда отказался отправить уголовное дело Пичугина на пересмотр.