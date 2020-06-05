Разлив нефтепродуктов в Норильске локализован. Собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, — сообщает МЧС. Из-за аварии объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Бывший партнер Владимира Потанина по бизнесу, Михаил Прохоров, распространил заявление в связи с ситуацией вокруг ЧП в Норильске. По мнению Прохорова, призывы к национализации «Норильского никеля» и давление на собственников создают опасный прецедент. Это серьезная угроза для всех, кто управляет и развивает частные предприятия в стране. Это угроза всей экономике, — считает бизнесмен. Его цитирует Интерфакс.