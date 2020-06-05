Twitter удалил запись с речью Дональда Трампа о Джордже Флойде

Соцсеть Twitter заблокировала видеозапись с выступлением президента США Дональда Трампа об афроамериканце Джордже Флойде, убитом при задержании полицией. Ролик, размещенный в аккаунте избирательного штаба Трампа, удалили за нарушение авторских прав.

На записи (вот ее копия в ютьюбе) Дональд Трамп говорит о смерти Джорджа Флойда и акциях против полицейского насилия, проходящих в США. В частности, Трамп предупреждает о «насилии и анархии» со стороны «радикальных левых групп». В ролике показаны видео и фото с демонстраций, а также беспорядки, которые происходят на некоторых акциях.

В Twitter объяснили The Hill, что получили жалобу от правообладателя как минимум одного изображения, использованного в ролике.

В конце мая Twitter пометил две записи Дональда Трампа как недостоверные, из-за чего президент США обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы. После этого Трамп подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры», призванный уточнить условия, при которых интернет-компании могут модерировать контент