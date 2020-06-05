Сервис Delivery Club работает в обычном режиме. Количество курьеров на смене соответствует плановому, — сообщили в пресс-службе компании агентству городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация о том, что курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку из-за многочисленных штрафов и увольнений в компании. В Delivery Club информацию о забастовке связывают с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров. Он проводился в Москве несколько дней. В компании утверждают, что выписанные штрафы компенсированы курьерам и в дальнейшем применяться не будут.