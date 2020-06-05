Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России

Они фиксируют рост недовольства действиями властей и, в частности, президентом Путиным.

Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти. Как пишет газета «Ведомости», это следует из доклада независимой исследовательской группы Сергея Белановского – он был одним из тех, кто смог предсказать протесты 2011-2012 годов. Он объясняет усиление тренда негативного отношения к федеральной власти эпидемией коронавируса, в которой руководство страны не виновато, но принятые им меры людей не устраивают. Пропаганда действовать перестала и вызывает все большее неприятие, отмечается в докладе, а основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин. Главная претензия к нему – что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает. Глава государства, а также правительство потеряли рейтинг даже среди своего традиционного электората. Люди не верят, что власть может эффективно справиться с эпидемией, и даже аполитичные россияне проявляют все больше скепсиса к властям и протестных настроений. Те, кто считает, что протестов не будет, объясняют это страхом людей перед репрессиями, устойчивостью власти и наличием у нее пропагандистского ресурса.

Между тем, в «Левада-центре» отмечают, что протестный потенциал в России сейчас не выше, чем полгода назад.