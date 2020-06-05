Почти 450 тысяч человек заразились коронавирусом в России с начала пандемии

За сутки в стране выявили еще 8 726 случаев инфицирования. Самый большой прирост по-прежнему в Москве – больше четверти всех заражений. За ней идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

Смертность в столице оказалась практически минимальной за неделю. За прошедшие сутки от Covid-19 скончались 57 человек. Общее число смертей по России – 144 человека.

Статистика по выздоровлению оказалась чуть скромнее, чем в предыдущие дни. В Москве от коронавируса вылечились за прошедший день 2 600 человек. Совокупные данные по всем российским регионам – более 8 тысяч выздоровевших.

Как отмечает ТАСС, в стране в целом продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса, отталкиваясь от которого власти принимают решение о смягчении карантинных ограничений.

По числу зараженных коронавирусом в мире Россия сейчас на третьем месте. В лидерах по-прежнему США, на втором месте – Бразилия.