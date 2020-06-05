Организаторы Олимпиады в Токио не будут проводить церемонию обратного отсчета за год до начала Игр. Как сообщает Reuters, решение принято в целях экономии из-за мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Игры должны были пройти нынешним летом, но перенесены на июль следующего года.