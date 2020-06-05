Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов просит власти разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса. Если запрет на массовые мероприятия сохранится еще 3 месяца, из системных игроков на рынке практически никого не останется, — прогнозирует бизнес-омбудсмен. Как напоминает РБК, из-за коронавируса концерты в России не проводятся с середины марта.
2020-06-05T10:32:54+03:00
2020-06-05T10:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 05 июня 2020
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