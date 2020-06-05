Уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов просит власти разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса. Если запрет на массовые мероприятия сохранится еще 3 месяца, из системных игроков на рынке практически никого не останется, — прогнозирует бизнес-омбудсмен. Как напоминает РБК, из-за коронавируса концерты в России не проводятся с середины марта.