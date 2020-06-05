Политолог Николай Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в беспорядки и распространении ложной информации

Политолог Николай Платошкин стал фигурантом уголовного дела о вовлечении в массовые беспорядки и публичном распространении заведомо ложной информации. Басманный суд поместил его под домашний арест до 2-го августа.

Обвинения абсолютно несправедливы, — сказал в эфире «Эха» адвокат Александр Обозов.

54-летний Платошкин – доктор исторических наук, зав.кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета. В сентябре прошлого года он участвовал от КПРФ в выборах в законодательное собрание Хабаровского края, — напоминает Интерфакс.