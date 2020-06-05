После допроса в МВД руководителю «Российской венчурной компании» предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

После допроса в МВД руководителю АО «Российская венчурная компания» Александру Повалко предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в причинением тяжких последствий. Повалко задержан на 48 часов. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, — сообщает источник «Коммерсанта». Какую меру пресечения изберут задержанному, источник уточнить не смог.
2020-06-05T10:31:48+03:00
2020-06-05T10:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 05 июня 2020
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