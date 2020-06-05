Социологи предупреждают о возможности новых массовых протестов в России

Зафиксирован резкий рост недовольства россиян действиями власти. Об этом говорится в докладе независимой исследовательской группы Сергея Белановского. Он был одним из тех, кто предсказал протесты в 2011-12 годах, — пишет газета «Ведомости». Основным объектом негатива стал президент Путин. Он не оправдал надежд и выстроил государственную систему, которая не работает, — отмечается в исследовании.
2020-06-05T10:31:04+03:00
2020-06-05T10:31:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 05 июня 2020
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