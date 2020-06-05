Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею

За молодежную команду будет отвечать Игорь Ларионов.

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. На посту главного тренера национальной команды 64-летний специалист сменил Алексея Кудашова. Ранее СМИ сообщали, что Кудашов хочет взять паузу в тренерской карьере по семейным обстоятельствам. Валерий Брагин ранее долго работал с молодёжной сборной страны. Практически ежегодно приводя команду к медалям Чемпионатов мира.

Теперь же молодежкой будет руководить Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов. На минувшем ЧМ он уже входил в тренерский штаб команды. Причем, тот турнир стал для Ларионова-тренера первым в карьере.

Отмечается, что Игорь Ларионов уже начал отбор кандидатов к следующему Чемпионату мира среди молодежных команд.