Мосгорсуд вернется к рассмотрению жалобы на административный арест спецкора «Новой газеты» и мундепутата Ильи Азара

Мосгорсуд сегодня вернется к рассмотрению жалобы на административный арест спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара. Он получил 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Одиночный пикет не требует согласования, однако в полиции считают, что это публичное мероприятие, которые сейчас запрещены из-за коронавируса.

Арест Азара – это преступление, — считает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В поддержку Азара у здания столичного управления МВД на Петровке несколько дней проходили одиночные пикеты, участников которых также задерживали.