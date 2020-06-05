Силовики, штурмовавшие квартиру жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, были в гражданской одежде. Это следует из видео, которое опубликовал Следственный комитет. Таушанков был застрелен бойцами СОБРа.

В СК придерживаются версии, что применение сотрудниками спецназа Росгвардии оружия было оправдано и стало следствием агрессивного поведения подозреваемого в краже обоев. Отец Владимира Таушанкова, погибшего во время штурма, уверяет, что сына убили выстрелами через входную дверь. Какую в этом случае угрозу представлял молодой человек, неясно, отмечает портал Екатеринбург-онлайн.

Начальник одного из местных отделов полиции заявил, что мужчина выпрыгнул на росгвардейцев с ножом. Тогда как в самой Росгвардии говорили, что стрелять начали, когда увидели у Таушанкова винтовку в руках.

На кадрах, которые опубликовал Следственный комитет, видно, что в квартиру погибшего до того, как прозвучали выстрелы, пытаются проникнуть полицейские в штатском. Таушанков стал посмертно фигурантом уголовного дела о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов.



Убийство жителя впервые прокомментировали Екатеринбурга. Александр Высокинский призвал не спешить с выводами и дождаться заключения от криминалистов.