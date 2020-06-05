Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания встречи в рамках ОПЕК+

Переговоры о дальнейшем снижении добычи могут уже завтра, подтвердили в российском Минэнерго. По данным источников агентств, они будут нелегкими.

Стоимость барреля нефти Brent сегодня утром достигла более 40 долларов за баррель – это максимум с начала марта. Цена на американскую WTI превысила 37,5 долларов. Цены обоих сортов нефти завершают ростом шестую неделю подряд, на сигналах о готовности крупнейших нефтедобывающих стран продлить сокращение добычи. Следующая встреча в рамках формата ОПЕК+, как писало агентство Bloomberg может состояться уже завтра или в воскресенье, если подтвердится сделка с Ираком. При этом источники агентства допускали, что из-за нарушения квот переговоры все же могут перенести. Министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день— завтра, подтвердили в российском Минэнерго. Как отмечал источник агентства Интерфакс, предстоит " долгая и нелегкая ночь". В ходе встречи, как ожидается, стороны согласуют продление текущих договоренностей о сокращении почти на 10 миллионов баррелей в сутки.

Источники утверждают, что главные участники соглашения — Россия и Саудовская Аравия — согласовали позиции, а проблемой стало неисполнение квот рядом стран, например, Нигерией и Ираком.