В Москве побит 50-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 29 миллиметров, — сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозу температура в Москве начнет повышаться в выходные. К середине следующей недели ожидается до плюс 30-ти градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.