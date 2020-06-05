В Москве побит 50-летний рекорд по количеству осадков. За сутки выпало 29 миллиметров, — сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозу температура в Москве начнет повышаться в выходные. К середине следующей недели ожидается до плюс 30-ти градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
2020-06-05T09:33:00+03:00
2020-06-05T09:33:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2655137-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 05 июня 2020
Загрузка комментариев...